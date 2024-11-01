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Эксперты ООН написали письмо белорусским властям

  • 1.11.2024, 19:45
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Эксперты ООН написали письмо белорусским властям

Из-за ситуации с политзаключенными.

Эксперты ООН 31 октября вновь обратились к властям Беларуси с письмом, в котором выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися сообщениями о жестоком обращении в местах лишения свободы и неоправданных и непропорциональных ограничениях прав человека бывших заключенных, пишет «Позiрк».

Поприветствовав недавнюю амнистию и помилования по меньшей мере 115 осужденных за действия, «связанные с действительной или предполагаемой политической оппозицией», авторы отметили, что «многие  люди, приговоренные без справедливого судебного разбирательства за правомерное осуществление своих гражданских и политических прав, по-прежнему находятся в заключении». Кроме того, появляются сообщения о новых несправедливых административных и уголовных приговорах.

«Положение некоторых заключенных из рядов представителей политической оппозиции, правозащитников и политических активистов, многие из которых осуждены по обвинениям в экстремизме и терроризме, вызывает крайнюю тревогу, — говорится в письме. — По полученным сообщениям, такие заключенные подвергаются различным формам жестокого обращения, включая отказ в медицинской помощи и длительные задержания без связи с внешним миром, которые в некоторых случаях могут быть приравнены к насильственным исчезновениям».

Отмечается, что «несколько заключенных» содержатся под стражей без доступа к внешнему миру с февраля — марта 2023 года. Тот факт, что по меньшей мере 49 заключенных являются людьми старше 60 лет, делает их особенно уязвимыми для жестокого обращения и насилия, подчеркивается в письме.

Подписавшие документ выразили обеспокоенность по поводу явного злоупотребления статьей 411 Уголовного кодекса для бессрочного продления сроков пребывания в тюрьме заключенных, обвиняемых по ней в «злостном неповиновении» администрации исправительных учреждений.

Отмечается также, что за последние три года белорусские власти не ответили на несколько сообщений Специальных процедур ООН, связанных с предполагаемыми произвольными задержаниями, несправедливыми судебными разбирательствами и жестоким обращением с заключенными.

В письме также содержится призыв к правительству предоставить информацию о состоянии здоровья, судьбе и местонахождении нескольких заключенных, расследовать сообщения о жестоком обращении с ними в местах лишения свободы, а также помиловать или сократить срок заключения заключенных, находящихся в уязвимом положении в соответствии со Стандартными минимальными правилами ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила).

Авторы запросили информацию о шагах, предпринимаемых белорусскими властями для приведения внутреннего законодательства по борьбе с экстремизмом и терроризмом в соответствие с требованиями международного права.

Письмо подписали бывший специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марен, которая занимала эту должность с ноября 2018 по 1 ноября 2024 года; председатель-докладчик Габриэлла Читрони, заместитель председателя Гражина Барановска и другие.

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