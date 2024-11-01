Украинский дрон «выбил глаз» России в Крыму
- 1.11.2024, 19:49
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Фотофакт.
На минувшей неделе, 23 октября, Силы обороны Украины уничтожили в оккупированном Крыму радиолокационную систему (РЛС) «Подлет» ВС России.
Об этом сообщил известный Z-канал «Досье Шпиона».
Он также опубликовал фото последствий атаки. Станция была сожжена на мысе Тарханкут — это крайняя западная точка оккупированного полуострова.
«Удар нанесен с применением ударного БПЛА. Спустя неделю станция по-прежнему ожидает эвакуации для дальнейшего ремонта», — написал российский канал.
О судьбе экипажа он ничего не сообщил.