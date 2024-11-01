Разведка Эстонии: Потери КНДР на войне против Украины превысят российские 5 1.11.2024, 20:29

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Северокорейцы плохо подготовлены.

Участие северокорейских военных в войне против Украины, вероятно, не будет иметь значительного влияния на ситуацию на фронте. Солдаты КНДР понесут большие потери на войне, чем российские войска. Такое мнение высказал командир Центра разведки Минобороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR.

По его словам, в российскую Курскую область уже прибыло около 3000 военных из 11-го армейского корпуса КНДР, в том числе 200 спецназовцев. Они попали в РФ в начале октября и прошли предварительную подготовку в Восточном военном округе, которая длилась от двух до четырех недель.

Кивисельг рассказал, что дальше началась передислокация северокорейских военных на фронт.

«В целом Северная Корея пообещала направить в Российскую Федерацию 10-12 тысяч военнослужащих, в том числе 500 офицеров и трех генералов. Прибытие северокорейских солдат на украинский фронт, вероятно, будет происходить поэтапно. Прибытие следующих северокорейских подразделений на украинский фронт состоится в течение ближайших недель», - сказал командир эстонской разведки.

Кивисельг подчеркнул, что северокорейские солдаты, в основном, имеют опыт ведения боевых действий в горной местности, а условия в Украине им не знакомы. В то же время подготовка солдат КНДР в РФ не является высококачественной.

«Подготовка, которую они проходят в Российской Федерации, безусловно, не очень высокого уровня. Поэтому мы можем ожидать, что северокорейские подразделения понесут большие потери в Украине, и, вероятно, даже большие потери, чем силы Российской Федерации понесли до сих пор», - подчеркнул полковник.

По его словам, развертывание северокорейских подразделений в Украине продолжится. По прогнозам эстонской разведки, это не приведет к кардинальным изменениям на фронте.

«Но если это дополнительное развертывание подразделений в России, их подготовка, а затем прибытие на украинский фронт продолжится в долгосрочной перспективе, это, безусловно, может принести некоторые изменения на линии фронта», - добавил Кивисельг.

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