В Пентагоне объявили о пакете помощи Украине на $425 миллионов 3 1.11.2024, 20:58

Что в него войдет.

В Пентагоне в пятницу, 1 ноября, объявили о пакете помощи по безопасности для Украины на 425 миллионов долларов. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны США.

Пакет включает ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, бронетехнику и противотанковое оружие.

Как сказано на сайте Пентагона, в состав пакета оборонной помощи вошли:

боеприпасы для NASAMS;

боеприпасы для HIMARS;

ракеты Stinger;

оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;

боеприпасы класса воздух — земля;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты трубчатого пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры Stryker;

стрелковое оружие и боеприпасы;

медоборудование;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

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