В Пентагоне объявили о пакете помощи Украине на $425 миллионов

В Пентагоне объявили о пакете помощи Украине на $425 миллионов3
- 1.11.2024, 20:58
Что в него войдет.
В Пентагоне в пятницу, 1 ноября, объявили о пакете помощи по безопасности для Украины на 425 миллионов долларов. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны США.
Пакет включает ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, бронетехнику и противотанковое оружие.
Как сказано на сайте Пентагона, в состав пакета оборонной помощи вошли:
боеприпасы для NASAMS;
боеприпасы для HIMARS;
ракеты Stinger;
оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;
боеприпасы класса воздух — земля;
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
ракеты трубчатого пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
бронетранспортеры Stryker;
стрелковое оружие и боеприпасы;
медоборудование;
оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.