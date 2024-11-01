Стрелков: Российская пропаганда врет 3 1.11.2024, 21:38

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Игорь Стрелков

Никаких успехов у российских оккупантов нет.

Продвижение российских войск на Донбассе не является обвалом украинского фронта, утверждает военный преступник, экс-главарь террористов «ДНР» Игорь Стрелков, пишет «Диалог».

«Весьма незначительные в стратегическом масштабе успехи (российской армии — ред.) на Донбассе у нас склонны выдаваться пропагандой в качестве «обвала фронта» ВСУ», — написал Стрелков.

При этом, отметил Z-патриот, кремлевские пропагандисты игнорируют тот факт, что на Харьковском и Курском направлениях у РФ нет никаких успехов. И в это время Украина наносит точеные и очень болезненные удары по российским тылам.

«Враг имеет и экономит резервы. Следовательно, говорить о скором обрушении его фронта из-за потери нескольких городов и ПГТ в «ДНР» просто глупо. Враг три месяца удерживает райцентр (город Суджу в Курской области — ред.) на территории «старых регионов» и ВС РФ ничего не могут с этим поделать! Так с чего же ожидать, что (украинцы — ред.) согласятся на перемирие на выгодных для Москвы условиях?» — написал Стрелков.

Он констатировал, что фронт остается в стабильном состоянии, что стоит российской армии огромных потерь в живой силе и ресурсах.

Он выразил уверенность, что в случае ухудшения ситуации для ВСУ союзники помогут Украине выровнять ситуацию, в частности, с помощью новых технологических решений.

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