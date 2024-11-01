закрыть
1 ноября 2024, пятница, 23:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские футболисты все-таки увидят Белфаст

3
  • 1.11.2024, 21:43
  • 1,090
Белорусские футболисты все-таки увидят Белфаст

Им открыли визы.

Футболисты сборной Беларуси все же получили британские визы для выезда в Северную Ирландию.

15 ноября в Белфасте должен пройти матч Лиги наций. Однако британские журналисты сообщали, что игра может пройти на нейтральном поле, поскольку у белорусов возникнут проблемы с получением виз.

Тем не менее вопрос в итоге был решен.

После четырех туров в дивизионе С Лиги наций сборная Беларуси занимает второе место в группе 3. В активе команды шесть очков при одной победе и трех ничейных результатах. Североирландцы лидируют в группе с семью баллами. 

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип