Белорусские футболисты все-таки увидят Белфаст

Белорусские футболисты все-таки увидят Белфаст3
- 1.11.2024, 21:43
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Им открыли визы.
Футболисты сборной Беларуси все же получили британские визы для выезда в Северную Ирландию.
15 ноября в Белфасте должен пройти матч Лиги наций. Однако британские журналисты сообщали, что игра может пройти на нейтральном поле, поскольку у белорусов возникнут проблемы с получением виз.
Тем не менее вопрос в итоге был решен.
После четырех туров в дивизионе С Лиги наций сборная Беларуси занимает второе место в группе 3. В активе команды шесть очков при одной победе и трех ничейных результатах. Североирландцы лидируют в группе с семью баллами.