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NYT рассказала, как туареги заманили колонну «вагнеровцев»

  • 1.11.2024, 21:51
  • 2,890
NYT рассказала, как туареги заманили колонну «вагнеровцев»

Крупнейшее поражение наемников в Африке.

Газета The New York Times восстановила хронологию боя ЧВК Вагнера с повстанцами в Мали в конце июля, когда российские наемники потерпели крупнейшее поражение в Африке.

С помощью спутниковых снимков, опубликованных и переданных повстанцами фото и видео с места боя, интервью с участниками боя и местными жителями газета восстановила хронологию событий, предшествовавших разгрому российской колоны, а также реконструировала сам бой. Среди изученных NYT кадров оказались видео и фото, сделанные погибшим в бою администратором телеграм-канала Grey Zone Никитой Федяниным.

В июле российские наемники отправились в город Тинзауатен на границе с Алжиром, который удерживают повстанцы.

24 и 25 июля машины наемников подорвались на самодельных взрывных устройствах, заложенных на дороге, пишет NYT. После этого колонна сошла с первоначального маршрута и начала движение по более сложной местности. Недалеко от Тинзауатена продвижение наемников замедлилось из-за песчаных дюн.

Именно здесь туареги устроили засаду. Сначала они атаковали наемников издалека, и ЧВК понесла первые потери. Вагнеровцы вызвали два вертолета для эвакуации раненых и убитых, но один из них подбили повстанцы.

Затем началась песчаная буря, благодаря которой туареги смогли приблизиться к наемникам. Буря же не позволила ЧВК вызвать подкрепление. Вагнеровцев взяли в окружение: с одной стороны на них напали туареги, с другой — связанные с «Аль-Каидой» боевики.

В рядах «Вагнера» начался хаос: на кадрах с места боя можно увидеть бойца, который пытается справиться с неисправным оружием, брошенный миномет, неиспользуемую бронетехнику и разбросанные по земле боеприпасы.

Собеседники NYT из малийских служб безопасности рассказали газете, что у «Вагнера» была плохая координация с правительственными войсками и что наемники недооценивали противника.

В итоге нападавшие вынудили наемников отступить южнее, пишет NYT. «Мы загнали их в ловушку», — сказал газете командир туарегов.

Журналисты подтвердили по фотографиям с места битвы гибель как минимум 46 «вагнеровцев» и 24 малийских солдат, воевавших вместе с ЧВК. Это крупнейшие потери для группировки в Африке за все время существования «Вагнера» и одни из крупнейших за пределами Украины.

Одновременно это разрушило легенду, которую «Вагнер» использовал для привлечения новых бойцов: им обещали, что войны в Африке гораздо безопаснее и прибыльнее, чем в Украине, пишет NYT. И до июля это, как правило, было правдой, отмечает газета.

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