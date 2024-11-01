Российская экономика на грани

Российская экономика на грани4
- Ростислав Павленко
- 1.11.2024, 22:21
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Как проходит противостояние за ресурсы в условиях войны.
На российских болотах – глубинный спор.
Разогретая перерасходами на войну российская экономика генерирует все большее количество сигналов о системных проблемах.
И относительно их решения – по крайней мере, временного латания дыр, через которые со свистом вылетают ресурсы – идет все более жесткий спор между топ-приспешниками Путина.
Центробанк РФ снова поднял ключевую ставку – с 19 до 21%. Теперь ключевая ставка ЦБ РФ выше того шокового, запретительного уровня (20%), до которого она была повышена в самом начале полномасштабного вторжения РФ.
Глава ЦБ РФ Набиуллина напрямую связала это решение с незапланированным повышением расходов федерального бюджета РФ на этот год – и соответственно ростом цен и инфляционных ожиданий. Монетаристы реагируют на эти угрозы традиционно – зажимая предложение денег.
А те, кто деньги больше потребляют – протестуют и пытаются вывернуть штурвал на противоположный курс.
Руководитель «Ростеха» (фактически треть военного бюджета РФ) Чемезов прямо с трибуны Совета Федерации обрушился на Центробанк с обвинениями чуть ли не в измене: «Серьезным тормозом для развития промышленности является рекордный размер ключевой ставки. Предприятиям просто невыгодно пользоваться банковскими ссудами. Если мы будем продолжать так работать, у нас фактически большинство предприятий станет банкротами. Я не знаю ни одного такого бизнеса с рентабельностью более 20% – может, разве что торговля наркотиками. Но даже торговля оружием не приносит такой прибыли»...
Министр финансов Силуанов в более мягких изречениях, но критикует ЦБ.
Набиуллина же пообещала отстаивать повышение ключевой ставки. Мол, часть вины за повышение ключевой ставки лежит на самом Чемезове и его предприятиях, которые из-за имеющихся проблем с мощностями и трудовыми ресурсами не могут даже полностью освоить выделенные государством средства.
И чем дальше, тем противостояние между разогревателями и сдерживателями температуры в российской экономике ужесточается. Никто не хочет уступать, обе стороны апеллируют к Путину, чьи экономические знания остались где-то на уровне школы КГБ.
Ни одна из сторон при этом даже не затрагивается о корне проблемы – чрезмерные расходы на войну против Украины.
Так что перегретая российская экономическая машина начинает серьезно сбоить. Но завтра еще ее котел не разразится. Нам нужно выстоять.
Ростислав Павленко, «Фейсбук»