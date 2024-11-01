Разведка Британии: Солдат КНДР ждут проблемы
- 1.11.2024, 22:58
Речь о языковом барьере и не только.
У северокорейских солдат, вероятнее всего, возникнут проблемы при участии в боевых действиях против украинских военных. Речь о языковом барьере и не только.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки, сообщает Минобороны Британии в X.
Разведка отмечает, что, по ее данным, на территории России находится около 10 тысяч солдат КНДР. Часть уже перебросили в Курскую область.
В британской разведке напомнили, что Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И для Москвы военная помощь со стороны Пхеньяна является основным «мотивацией» для партнерства.
Как прогнозирует разведка, российские и северокорейские войска «почти наверняка» столкнутся с трудностями во взаимодействии, поскольку ранее они не проводили совместных военных учений.
«Войска КНДР, которые будут участвовать в боевых действиях, почти наверняка столкнутся с проблемами эксплуатации российской техники, интеграции в российскую структуру командования и управления, а также преодоления языкового барьера при взаимодействии с российскими войсками», - добавили в разведке.