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«Белавиа» не может продать свой самолет

  • 1.11.2024, 23:09
  • 1,442
«Белавиа» не может продать свой самолет

Bombardier CRJ-100 продается с большой скидкой.

Самолет «Белавиа» Bombardier CRJ-100, который не смогли продать в октябре, повторно выставили на торги с 15% скидкой. Объявление о предстоящем аукционе опубликовала площадка «ИПМ-торги».

Теперь стартовая цена Bombardier CL-600−2B19 (CRJ-100) составляет 2 482 000 рублей (758,3 тысячи долларов по курсу на 1 ноября). Шаг аукциона определили в 124 100 рублей.

Победитель торгов должен будет оплатить также вознаграждение организатору аукциона в размере 0,5% от цены продажи лота и возместить около 1000 рублей затрат на его проведение.

Аукцион состоится 12 ноября в 11.00.

Прошлые торги по продаже самолета должны были пройти 25 октября, но они не состоялись из-за отсутствия претендентов. В тот раз начальная цена лота составляла 2,92 млн рублей.

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