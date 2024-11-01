И это хорошая новость 3 Борис Пастухов

1.11.2024, 23:20

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Кремлю закрывают еще одну форточку.

Среди непрерывной череды безрадостных новостей фактически единственным светлым моментом прошедшей недели стала для меня новость о росте штрафа Гуглу от российского суда.

Для пропустивших напомню: российский суд вынес Гуглу штраф с замечательным процентом, и на этой неделе общая сумма штрафа существенно превысила ВВП всей планеты. Такое не могло пройти незамеченным, и новость попала не только в российскую повестку, но и на главные страницы BBC, CNN и так далее.

Что же в этом хорошего? Очень много. Удивительным образом по мере проваливания российского государства в пучину сначала диктатуры, а потом все более открытых и агрессивных войн, слова о политической изоляции РФ никак не выливались на Западе в юридическую изоляцию страны. Западные суды все эти годы продолжали принимать решения российских судов, налоговых органов, МВД и так далее за легитимные решения суверенной страны, требуя от страдающей стороны в каждом конкретном случае доказывать их нелегитимность.

Фактически это позволяло государству через бесконечное количество своих «запасных» щупалец раздевать и портить жизнь своим врагам – будь то решениями судов в пользу частных (но «правильных») лиц, решениями прокуратуры, решениями банкротных управляющих или налоговых органов. Западные институции продолжали (и часто продолжают) делать вид, что все эти бумажки, цена которым известна любому в России, – настоящие документы, на основании которых можно решать судьбы в судах нормальных стран.

Долгое время было непонятно, что можно сделать «с этой стороны забора», чтобы закрыть эту огромную форточку, через которую российское государство дотягивается до уехавших граждан. Что ж, возможно, российские власти сами нашли такой метод: еще несколько судебных актов такого масштаба, и на решение этой проблемы на Западе свои лоббистские усилия и финансы кинут не отдельные иммигранты, а корпоративные гиганты масштаба Google. В их успех верится гораздо больше.

Борис Пастухов, Telegram

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