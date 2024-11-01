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Россия потеряла остров в Арктике

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  • 1.11.2024, 23:24
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Россия потеряла остров в Арктике

Остров располагался в архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Из-за глобального потепления исчез остров Месяцева, который находился в Арктической зоне России, сообщило «Русское географическое общество».

Остров располагался в архипелаге Земля Франца-Иосифа в районе острова Ева-Лив в Северном Ледовитом океане.

По состоянию на 19 августа 2015 года площадь острова Месяцева составляла около 53 га. Почти девять лет спустя от него остался «маленький ледяной островок размером 3 га». Еще через месяц остров окончательно исчез со снимков.

«Рассуждая о причинах исчезновения острова, группа выдвинула следующую гипотезу: в арктических регионах потепление климата приводит к таянию ледников и повышению уровня моря. Это вызывает эрозию береговой линии и, как следствие, исчезновение некоторых форм рельефа», — сообщили в «Русском географическом обществе».

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