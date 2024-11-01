Россия потеряла остров в Арктике 2 1.11.2024, 23:24

3,362

Остров располагался в архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Из-за глобального потепления исчез остров Месяцева, который находился в Арктической зоне России, сообщило «Русское географическое общество».

Остров располагался в архипелаге Земля Франца-Иосифа в районе острова Ева-Лив в Северном Ледовитом океане.

По состоянию на 19 августа 2015 года площадь острова Месяцева составляла около 53 га. Почти девять лет спустя от него остался «маленький ледяной островок размером 3 га». Еще через месяц остров окончательно исчез со снимков.

«Рассуждая о причинах исчезновения острова, группа выдвинула следующую гипотезу: в арктических регионах потепление климата приводит к таянию ледников и повышению уровня моря. Это вызывает эрозию береговой линии и, как следствие, исчезновение некоторых форм рельефа», — сообщили в «Русском географическом обществе».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com