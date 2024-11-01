Израиль заявил о ликвидации члена политбюро ХАМАС
- 1.11.2024, 23:36
ЦАХАЛ нанес авиаудар по югу сектора Газа.
Член политбюро ХАМАС Изз ад-Дин Кассаб убит в результате авиаудара по югу сектора Газа, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Кассаб отвечал за внутрипалестинские темы, координацию и связь ХАМАС с другими террористическими организациями в Газе, отвечал за стратегические и военные отношения организации с другими группировками в Газе.
Он обладал полномочиями руководить выполнением террористических атак против государства Израиль, заявляет ЦАХАЛ.