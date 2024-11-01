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Израиль заявил о ликвидации члена политбюро ХАМАС

  • 1.11.2024, 23:36
Израиль заявил о ликвидации члена политбюро ХАМАС

ЦАХАЛ нанес авиаудар по югу сектора Газа.

Член политбюро ХАМАС Изз ад-Дин Кассаб убит в результате авиаудара по югу сектора Газа, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кассаб отвечал за внутрипалестинские темы, координацию и связь ХАМАС с другими террористическими организациями в Газе, отвечал за стратегические и военные отношения организации с другими группировками в Газе.

Он обладал полномочиями руководить выполнением террористических атак против государства Израиль, заявляет ЦАХАЛ.

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