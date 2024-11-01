Синоптики обещают белорусам первый снег
- 1.11.2024, 23:46
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Уже завтра.
В предстоящие выходные в Беларуси резко похолодает, сообщают синоптики.
2 ноября в субботу на большей части территории страны ожидается дождь, мокрый снег. Местами по северо-восточной половине слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Во многих районах страны усиление ветра порывами 15-20 м/с, ночью местами 21-24 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от -2 градусов Цельсия по северу до +6 градусов Цельсия по югу, максимальная днем не будет выше 0 - +8 градусов Цельсия.