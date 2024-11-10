Подоляк: Трамп не будет поддерживать Путина 10.11.2024, 4:55

Президент США не может играть вторым номером.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет поддерживать инициативы российского диктатора Владимира Путина. Он не может играть вторым номером.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на эфир «Мы-Украина».

По его словам, Трамп будет действовать исключительно исходя из репутационного прагматизма. В рамках этой логики нет смысла поддерживать инициативы Путина, поскольку тогда новоизбранный президент США будет вторым номером. Трамп, в свою очередь, не будет этого делать.

Подоляк добавил, что даже если есть поддержка инициатив, и так или иначе будет изменена формулировка, но в результате это все равно будут инициативы Путина. Это значит, что «ты будешь играть вторым номером».

«Я себе совсем не представляю. Учитывая опять же биографию господина Трампа, учитывая его ключевые акценты, которые он всегда делает, то играть вторым номером он точно не будет. Только первым. И поэтому вся инициатива от Трампа она будет совсем иначе выглядеть, чем то, что предлагает субъект по фамилии Путин», - заявил Подоляк.

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