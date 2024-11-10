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WSJ: Пентагон отказался удовлетворить недавнюю просьбу Зеленского

  • 10.11.2024, 5:55
WSJ: Пентагон отказался удовлетворить недавнюю просьбу Зеленского

Речь об ATACMS.

Министр обороны США Ллойд Остин отклонил недавнюю просьбу президента Владимира Зеленского предоставить приоритет поставкам ATACMS Украине перед другими покупателями, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника украинского правительства.

По словам одного из чиновников, Остин заявил Зеленскому, что разорвать давние соглашения с другими клиентами вызвало бы «много вопросов».

Еще один чиновник рассказал, что новая версия оружия под названием Precision Strike Missile находится на стадии производства, но понадобятся годы, чтобы изготовить достаточно большие количества для замены ATACMS.

Администрация просит союзников прислать Украине ракеты из своих запасов, сообщил также первый американский чиновник.

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