Умер звезда фильма «Пункт назначения»
- 10.11.2024, 6:40
Актеру было 69 лет.
Голливудский актер Тони Тодд, который сыграл в таких жанровых хитах, как «Кэндимен» и «Пункт назначения», умер в среду, 6 ноября, у себя дома в Марина-дель-Рей. Ему было 69 лет.
Как пишет издание People, представитель Тодда подтвердил его смерть. Причина смерти пока неизвестна.
Актер снялся в более чем 100 фильмах и телешоу. Его работы в жанре ужасов включают ремейк 1990 года «Ночь живых мертвецов», «Ворон» и фильмы «Пункт назначения», в которых он сыграл Уильяма Блудворта.