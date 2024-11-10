В уничтоженном РФ доме бойцы ВСУ нашли Библию, которой более ста лет 3 10.11.2024, 8:46

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Стала известна дальнейшая судьба книги.

Неподалеку от Северска украинские военные нашли Библию 1908 года издания. Она была обнаружена в разбитом оккупантами доме бойцами 4 линейного батальона Президентской бригады. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine.

«Библия 1908 года издания, найденная в 2023 году в разбитом оккупантами доме неподалеку от Северска бойцами 4 линейного батальона Президентской бригады. Интересно, что книга находилась в разбитой стене. Военные, которые нашли ее, даже не уверены, знали ли о ее существовании последние хозяева дома», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что бойцы передали книгу в Службу военных капелланов ВСУ. Если в дальнейшем владельцы книги не будут установлены, книга будет выставлена в музее.

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