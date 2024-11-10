закрыть
10 ноября 2024, воскресенье, 10:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В уничтоженном РФ доме бойцы ВСУ нашли Библию, которой более ста лет

3
  • 10.11.2024, 8:46
  • 3,486
В уничтоженном РФ доме бойцы ВСУ нашли Библию, которой более ста лет

Стала известна дальнейшая судьба книги.

Неподалеку от Северска украинские военные нашли Библию 1908 года издания. Она была обнаружена в разбитом оккупантами доме бойцами 4 линейного батальона Президентской бригады. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine.

«Библия 1908 года издания, найденная в 2023 году в разбитом оккупантами доме неподалеку от Северска бойцами 4 линейного батальона Президентской бригады. Интересно, что книга находилась в разбитой стене. Военные, которые нашли ее, даже не уверены, знали ли о ее существовании последние хозяева дома», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что бойцы передали книгу в Службу военных капелланов ВСУ. Если в дальнейшем владельцы книги не будут установлены, книга будет выставлена в музее.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина