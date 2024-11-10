Эксперт: Китай внедряет план по захвату России без войны 3 10.11.2024, 8:49

6,926

Си затеял «великую многоходовку», о которой Путин пока не догадывается.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Олег Жданов предположил, что власти Китая вполне могут внедрить в жизнь план по захвату Российской Федерации без войны.

Как вариант военный эксперт рассматривает версию, что вместо северокорейских солдат в Россию отправляют китайских спецназовцев, которых до конца года туда должно прибыть еще 15 тыс.

Военный эксперт озвучил свою версию предоставления северокорейских военных Путину: «Я думаю, что тут, скорее всего, многоходовка Китая «посадить» Россию на «неснимаемый крючок», чтобы она не могла «сорваться», не могла «соскочить». Китай «дает добро» Северной Корее. Возможно, поставляет часть своих боеприпасов, которые Северная Корея отправляет в РФ. Сегодня Российская Федерация в вопросе боеприпасов на 60% зависит от Северной Кореи».

«Плюс - дает войска и довольно давно (с 2019 года, предположительно, заходят военные). А как вы отличите китайского спецназовца от северокорейского? Интересный вопрос, да? И язык похож, и внешность похожа. Если предположить, что это Китай дает свой спецназ, то они уже находятся в Курской области, а от Курска до Москвы рукой подать», - добавил к вышесказанному Олег Жданов.

При этом полковник ВСУ подчеркнул: «Пригожин 800 км от Ростова преодолел за полдня или чуть больше, а тут от Курска до Москвы совсем близко. Кстати, до конца текущего года 15 тыс. солдат должно зайти на территорию РФ, на четыре полигона. И сам Дальний Восток давно ассимилирован китайцами, давным-давно. Газеты на китайском, телевидение китайское».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com