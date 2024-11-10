В поезде Минск-Брест внезапно умер итальянец6
- 10.11.2024, 8:59
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Пассажиру стало плохо сразу после отправления со станции.
В поезде Минск-Брест внезапно умер итальянец. Пассажиру стало плохо сразу после отправления со станции, но поезд отказались остановить, когда спутники мужчины начали просить о помощи.
Событие произошло в поезде номер 735, отправлявшемся из Минска в 18:25. Об этом сообщает канал «Мая Краіна Беларусь».
Врачи скорой помощи сказали, что если бы поезд остановили и мужчине своевременно оказали помощь, трагедии можно было бы избежать.