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В поезде Минск-Брест внезапно умер итальянец

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  • 10.11.2024, 8:59
  • 6,428
В поезде Минск-Брест внезапно умер итальянец

Пассажиру стало плохо сразу после отправления со станции.

В поезде Минск-Брест внезапно умер итальянец. Пассажиру стало плохо сразу после отправления со станции, но поезд отказались остановить, когда спутники мужчины начали просить о помощи.

Событие произошло в поезде номер 735, отправлявшемся из Минска в 18:25. Об этом сообщает канал «Мая Краіна Беларусь».

Врачи скорой помощи сказали, что если бы поезд остановили и мужчине своевременно оказали помощь, трагедии можно было бы избежать.

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