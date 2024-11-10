В США завершили подсчет голосов на президентских выборах4
- 10.11.2024, 9:10
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Стало известно, сколько набрали Трамп и Харрис.
В США завершили подсчет голосов на президентских выборах, включая так называемые колеблющиеся штаты. Республиканец Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков при необходимых для победы 270, а Камала Харрис — 226, сообщает Reuters со ссылкой на Edison Research.
Накануне, 9 ноября, считать голоса закончили в Аризоне — там, как и в остальных шести колеблющихся штатах (кроме Аризоны, к ним относятся Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Висконсин и Невада), победил Дональд Трамп. Он укрепил свой итоговый результат до 312 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. У Камалы Харрис по итогам выборов 226 голосов.
В 2020 году Джо Байден победил Трампа, выиграв в шести из семи колеблющихся штатов — и немного проиграв в Северной Каролине. Тогда действующий президент США получил 306 голосов коллегии выборщиков против 232 у Трампа.
В свою очередь Трамп также набрал 306 голосов в 2016 году, победив Хиллари Клинтон и став президентом. Таким образом, нынешний результат стал для него рекордным.
По данным Associated Press, Трамп набрал 74,6 миллиона голосов по всей стране, или 50,5%, а Харрис — 70,9 миллиона, или 48%.
После того, как 6 января Конгресс утвердит результаты голосования коллегии выборщиков, Трамп и его будущий вице-президент, сенатор Вэнс, должны вступить в должность 20 января.
Напомним, президентские выборы в США прошли 4 ноября. Официальные итоги еще не объявлены, но Трамп уже объявил себя 47-м президентом США. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение.