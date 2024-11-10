закрыть
10 ноября 2024, воскресенье, 10:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко выглядит абсурдно»

4
  • 10.11.2024, 9:28
  • 6,210
«Лукашенко выглядит абсурдно»

Ситуация развивается отнюдь не по тому сценарию.

После выборов США события развиваются отнюдь не по тому сценарию, на который изначально рассчитывала Россия. Об этом пишет белорусский историк и политолог Александр Фридман:

1) Ставка делалась не на уверенную победу Трампа, а на беспорядки и конфликты в США после выборов, которые отвлекли бы Вашингтон от поддержки Киева и позволили Москве значительно продвинуться на фронте и даже обрушить его.

2) Ситуация в США выглядит стабильно: администрация Байдена будет помогать Украине до инаугурации Трампа, а публикации прессы и заявления людей из ближайшего окружения избранного президента дают представления о планах республиканца: если они будут реализованы, то Россия сохранит контроль над захваченными территориями, но потеряет всю остальную Украину. Триумфа, о котором мечтает Путин не будет, а отмена западных санкций и вовсе публично не обсуждается.

3) Абсурдно выглядит и эйфория Лукашенко по поводу победы Трампа и его «мирных планов». Если Трамп добьется успеха и война в Украине прекратится, то значение режима Лукашенко для Кремля резко упадет и начнется куда более активное «принуждение к интеграции». А вот от московских объятий Трамп Лукашенко точно не спасет.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина