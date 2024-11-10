«Лукашенко выглядит абсурдно» 4 10.11.2024, 9:28

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Ситуация развивается отнюдь не по тому сценарию.

После выборов США события развиваются отнюдь не по тому сценарию, на который изначально рассчитывала Россия. Об этом пишет белорусский историк и политолог Александр Фридман:

1) Ставка делалась не на уверенную победу Трампа, а на беспорядки и конфликты в США после выборов, которые отвлекли бы Вашингтон от поддержки Киева и позволили Москве значительно продвинуться на фронте и даже обрушить его.

2) Ситуация в США выглядит стабильно: администрация Байдена будет помогать Украине до инаугурации Трампа, а публикации прессы и заявления людей из ближайшего окружения избранного президента дают представления о планах республиканца: если они будут реализованы, то Россия сохранит контроль над захваченными территориями, но потеряет всю остальную Украину. Триумфа, о котором мечтает Путин не будет, а отмена западных санкций и вовсе публично не обсуждается.

3) Абсурдно выглядит и эйфория Лукашенко по поводу победы Трампа и его «мирных планов». Если Трамп добьется успеха и война в Украине прекратится, то значение режима Лукашенко для Кремля резко упадет и начнется куда более активное «принуждение к интеграции». А вот от московских объятий Трамп Лукашенко точно не спасет.

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