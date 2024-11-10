Израильская армия нанесла серьезный удар по ХАМАСу и «Хезболле» 10.11.2024, 9:32

2,416

Ликвидировано около 1000 террористов и почти столько же взято в плен.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Герци Га-Леви, провел оценку ситуации в Секторе Газа и доложил о результатах операции против «Хезболлы» на юге Ливана.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Начальник Генштаба отметил, что за последние три недели боевых действий в районе Джабалии в Секторе Газа, ЦАХАЛ ликвидировала около 1000 террористов и почти столько же взяла в плен, что нанесло серьезный ущерб группировке ХАМАС.

«Мы поддерживаем наших гражданских и солдат, находящихся в заложниках и готовы бороться с огромной решимостью, а также заплатить любую цену, чтобы вернуть их домой», - сказал он.

Анализируя ситуацию в Ливане, Га-Леви отметил, что военнослужащие 769-й бригады под командованием 91-й дивизии проводят ограниченные, локализованные, целенаправленные наземные рейды на основе точных разведывательных данных в нескольких деревнях на юге страны вблизи границы с Израилем.

По его словам, на сегодняшний день войска ликвидировали около 300 объектов террористической инфраструктуры, уничтожили террористов, обнаружили подземную инфраструктуру, многочисленные склады оружия и боеприпасов, в том числе тактическую боевую технику, разведывательные документы, ракеты «Корнет» и РПГ.

«Кроме того, во время целенаправленного рейда на склад оружия на окраине села на юге Ливана, военные обнаружили готовый к запуску мобильный ракетный комплекс, содержащий 24 ракеты, нацеленные на населенные пункты Галилейской долины. Ракетная установка была спрятана в густом лесу и соединена с гражданским сооружением», - сообщил Га-Леви.

Он добавил, что оружие было конфисковано и доставлено в Израиль.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com