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Жители Гомельщины попросили у властей защиты от беспилотников — им пришел второй «ответ»

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  • 10.11.2024, 9:39
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Жители Гомельщины попросили у властей защиты от беспилотников — им пришел второй «ответ»

Никаких дополнительных мер защиты школьников не будет.

В связи с участившимися пролетами беспилотников над территорией Гомельской области местные жители 14 октября создали коллективное обращение к властям с просьбой уделить внимание безопасности людей в этом районе, в первую очередь детей в детсадах и школах. Спустя несколько дней им ответили, что обращение направлено в Главное управление образования облисполкома, а 4 ноября пришел ответ оттуда. Он опубликован на сайте petitions.by.

Судя, по этому ответу, никаких дополнительных мер защиты школьников не будет, поскольку безопасность детей «организована в соответствии со всеми правилами организации учебного процесса».

«Рассмотрев коллективное обращение, поступившее в Гомельский областной исполнительный комитет, сообщаем следующее. Работа по обеспечению безопасности детей в учреждениях образования Хойникского района организована в соответствии с правилами безопасности организации образовательного процесса при реализации образовательной программы дошкольного образования, правилами безопасности организации образовательного процесса, организации воспитательного процесса при реализации образовательных программ общего среднего образования, утвержденными постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 03.08.2022 г. № 227», — говорится в документе за подписью начальника главного управления образования Гомельской области Руслана Смирнова.

В ответе отмечается также, что он может быть обжалован.

Напомним, в петиции высказывалось мнение, что «органы власти и армия обязаны обеспечить действенную защиту своих граждан всеми возможными средствами».

«Настоятельно просим оборудовать учебные заведения Хойникского района средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их можно установить на крышах образовательных учреждений», — отмечали жители.

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