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Колпак глупости

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 10.11.2024, 9:58
  • 1,938
Колпак глупости

С другой стороны, а почему бы и нет?

По Сети гуляют фото и видео учителей из провинциальных российских школ, которые всерьез восприняли пранк-рассылку белорусского акциониста Владислава Бохана от имени «Единой России» с требованием делать шапочки из фольги, чтобы показать готовность к защите от излучения НАТО.

На видео учителя рекламируют свои «шлемы патриотов». В комментариях смеются, предлагая приступить к изготовлению «скрепных трусов», чтоб враг обманным путем не попортил уникальный российский генофонд.

Но на самом деле, не смешно, а грустно. Покорность учителей, которые, не задумываясь готовы исполнить любое распоряжение начальства давно не удивляет. Многолетнее прислуживание властям на выборах - хорошая школа. Но каков уровень, если те, кто учит детей, с ходу поверили в такую лютую чушь.

С другой стороны, почему нет? Представители «Едра», начиная с его лидера Медведева , ежедневно несут такое, что шапочки из фольги - кажутся невинным детским лепетом.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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