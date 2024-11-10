Самый дешевый внедорожник Toyota удивил новым вариантом 1 10.11.2024, 9:59

Это наиболее экстремальный автомобиль.

Новая Toyota Hilux Champ стала самым дешевым внедорожником в истории японской компании с ценой около 13 000 долларов. Автомобиль удивил новым вариантом, который появился в и без того широком ассортименте модификаций.

Бюджетный внедорожник Toyota Hilux Champ, который в зависимости от региона также известен под именами Tamaraw, Hilux Rangga и Hilux Stout, уже готов к выходу на рынок. Motor1 показал пикап в исполнении Gazoo Racing.

Будущие владельцы смогут купить машину почти в любом виде благодаря широким возможностям кастомизации. Среди конфигураций – дом на колесах, кемпер, «спортивный» пикап и многие виды легких коммерческих автомобилей, а также транспортные средства специальных служб с профессиональным оборудованием.

Toyota Hilux Champ Gazoo Racing – это наиболее экстремальный автомобиль. Гоночную машину подготовили для чемпионата Super Pickup в Таиланде. Внешне машина отличается расширенными колесными арками, другими бамперами, дисками и антикрылом.

Спортивный пикап Toyota оснащен 2,4-литровым турбодизелем неназванной мощности (стандартный пикап выдает 148 л.с.). Автомобиль подготовили исключительно для трека.

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