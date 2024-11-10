«В России не знают, как использовать солдат КНДР» 10.11.2024, 10:10

Эксперт указал на проблемы.

В России не до конца понимают, как эффективно использовать присланных из КНДР военных на фронте. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, ключевой проблемой является взаимодействие между этим контингентом и силами РФ. В эфире телеканала FREEДОМ Коваленко подчеркнул, что взаимодействие между подразделениями, где будут находиться северокорейские солдаты, и внутри них будет на очень низком уровне.

К тому же, коммуникация между подразделениями очень важна при наступательных операциях.

«Когда существует языковой барьер, когда можно общаться друг с другом только какими-то общими фразами, а передача детализированной информации не представляется возможной, по сути, в значительной степени будет страдать система управления», – объяснил обозреватель.

Причина сложившейся ситуации, по словам Коваленко, состоит в том, что за переговоры по отправке войск КНДР в Россию отвечала ФСБ. А там не слишком хорошо знают элементы военной науки.

«Поэтому для них все выглядело достаточно упрощенно: есть 12 тысяч северокорейцев – давайте их отправим. Но что с ними делать и как, они до конца не понимают. Думаю, что появление первых северокорейцев в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты — это не только пополнение ресурса и восстановление боеспособности подразделений, но и эксперимент: как они себя проявят и как действовать дальше. Или их будут интегрировать в российские формирования как отдельные подразделения, или из них создадут одно сплошное формирование, которое будет сосредоточено на определенном направлении и иметь свой участок ответственности», – констатировал эксперт.

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