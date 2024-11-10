Квартиры белорусов могут отойти в собственность государства 10.11.2024, 10:17

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Кто в зоне риска?

В суд Ленинского района Минска в 2024 году подано семь исковых заявлений о расторжении договора приватизации и 13 исков о взыскании задолженности. По каким причинам квартиры, находящиеся в процессе приватизации, могут снова стать государственными и кто в зоне риска, госагентству «Минск-Новости» рассказали в администрации района.

Согласно указу от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», приватизация помещений государственного жилищного фонда завершилась 30 июня 2016 года. Бывшим нанимателям, которые заключили договор на приватизацию и оплатили не менее 10% от оценочной стоимости квартиры, надлежит вносить оставшуюся сумму в рассрочку равными долями на срок до 40 лет.

Стоимость приватизации и, соответственно, ежемесячных платежей определялась в зависимости от разных факторов — места расположения квартиры, ее потребительских качеств, индекса качества окружающей среды, степени износа дома и других. Для одних собственников разовая выплата может составлять несколько рублей, для других — десятки рублей.

Порядок расчетов за приватизацию схож с внесением платежей за жилищно-коммунальные услуги. Различие в том, что злостным должникам по решению суда грозит не выселение или понуждение к отчуждению жилого помещения, как в случае с просрочкой за коммуналку, а изменение статуса квартиры — она перестает быть собственностью гражданина и вновь становится государственной. При этом переводится в разряд арендной с последующей платой не только за ЖКУ, но и за пользование жилым помещением.

От звонка до иска

Заместительница главы администрации Ленинского района Дарья Давидович, рассказала, что есть неплательщики с разными периодами задолженности по договорам приватизации.

— Таким гражданам направляем уведомления о необходимости погасить задолженность с предупреждением, что в противном случае возможно расторжение договора приватизации жилых помещений. Так, за девять месяцев 2024-го направлено 210 уведомлений. Кроме того, общаемся с владельцами квадратных метров по телефону, приглашаем их в отдел жилищной политики администрации для более детальной беседы. Объясняем, что вопрос оплаты лучше разрешить, не доводя его до суда, — отметила чиновница.

В этом году должникам района направили 44 уведомления с требованием оплатить задолженность в порядке досудебного урегулирования спора. В суд Ленинского района подано:

семь исковых заявлений о расторжении договора приватизации, из которых три удовлетворены, по двум дело прекращено в связи с погашением долга, еще два находятся на рассмотрении;

13 исков о взыскании задолженности, из которых семь удовлетворены, по двум ответчики рассчитались с долгом.

Также совершено семь исполнительных надписей, которые переданы в ОПИ Ленинского района судебным исполнителям для принудительного взыскания.

Суммы и сроки

В целом суммы задолженности по Ленинскому району не столь значительны, обратила внимание Дарья Давидович. На конец сентября имелась задолженность по оплате за три и более месяцев по 26 договорам на сумму 7974 рубля 53 копейки, в том числе свыше года числился долг в размере 5336 рублей 11 копеек по 11 договорам приватизации.

— Если говорить о тенденциях, то в последние годы количество должников снижается. Например, на конец апреля 2022-го собственникам с просроченной задолженностью свыше трех месяцев направили более 300 уведомлений о погашении долга в добровольном порядке, на рассмотрении в суде находились 26 исков. Видимо, владельцы с пониманием относятся к тому, что могут лишиться права собственности на приватизируемое жилье из-за несвоевременной оплаты, — резюмировала замглавы районной администрации.

Узнать о задолженности и погасить ее можно через систему ЕРИП по следующему пути: «Недвижимость» — «Приватизация» — «Минск» — «ГФУ Мингорисполкома» — «Приватизация жилых помещений».

В последнем подразделе под кодом услуги нужно внести номер договора, и программа выставит сумму долга. Также по вопросам наличия задолженности можно обратиться в финансовый отдел администрации района.

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