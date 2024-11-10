«Путин хочет выторговать две вещи по Украине» 10.11.2024, 10:24

Будут ли выгодны Трампу его условия?

Во время своей избирательной кампании Дональд Трамп постоянно поднимал вопрос завершения войны в Украине. Поэтому в ближайшее время он будет искать возможности его решения. В то же время Владимиру Путину есть что предложить Трампу для того, чтобы заключить определенную сделку.

Такое мнение высказал «24 Каналу» российский оппозиционер, политический деятель Владимир Милов, отметив, что для Путина очень важно поставить войну на паузу. Также в российском МИД заявили, если со стороны США появятся сигналы по урегулированию войны в Украине, то Россия якобы сделает «максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ».

Милов отметил, что Россия для США является важным источником напряжения в разных уголках мира.

На Ближнем Востоке она имеет влияние на определенные прокси-силы, которые атакуют Израиль. Также она активно участвует в геополитических играх в Африке, и там сформировала влиятельный «пояс» – в частности, контролирует военные хунты в Нигере, Мали и Буркина-Фасо.

Россия помогает Северной Корее обходить санкции и выжить ей экономически в обмен на военную поддержку. Также она является ключевым каналом коммуникации с Китаем. Поэтому Путин может продать себя как переговорщика, в частности, с Пекином.

«Также сегодня США тратят огромные средства на поддержку трансатлантической безопасности и обеспечение безопасности партнерам по НАТО. Путин может пообещать Трампу уменьшение взаимной напряженности, в результате которой США придется тратить меньше средств на это», – отметил оппозиционер.

Путину, по его мнению, есть много чего предложить Трампу, чтобы «выторговать» Украину, ведь он не имеет никаких возможностей ее захватить.

«Последние месяцы он бросал все ресурсы, что у него остались, чтобы захватить еще немного украинской территории и улучшить переговорную позицию России», – подчеркнул Милов.

Путин хочет выторговать 2 вещи:

заморозку конфликта на действующей линии боестолкновения, чтобы получить передышку;

ослабление санкций, чтобы иметь возможность накопить силы для подготовки нового удара, которая может занять 2 – 3 года.

«Также он попытается получить максимум из возможного по ограничению суверенитета Украины. В частности, отказ от вступления в НАТО», – пояснил Владимир Милов.

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