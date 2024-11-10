В тиктоке нашли еще одну 100% примету белорусов 6 10.11.2024, 10:28

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Видео из нарочанского санатория.

О том, что белорусы ждут зеленый свет на светофоре даже ночью в пустом городе, а также готовы нести мусор до урны хоть километр, ходят легенды. А что еще?

В тикток-аккаунте нарочанского санатория «Приозерный» появилось видео, на которое, видимо, вдохновили посетители. Подписан ролик так: «Когда пришло время выселяться, но ты из Беларуси». В ролике девушка собирается выходить из номера, но не может. Она видит беспорядок, снимает обувь и принимается убирать все в комнате: выбрасывает мусор, застилает кровать, аккуратно складывает полотенца, пишет «Наша Ніва».

За сутки ролик набрал около 200 тысяч просмотров и 8300 лайков. Многие признались в комментариях, что действительно узнали себя. Оставить неприбранный номер для белорусов психологически сложно. Кто-то даже старается протереть пыль в конце отдыха.

В комментарии пришли и те, кто работает в отелях. Они отметили, что привычка гостей заправлять постель не такая полезная, как может показаться. Ведь горничной все равно придется снимать постельное белье — его же нужно постирать после каждого гостя.

Но вскоре выяснилось, что среди белорусов хватает и тех, кто перед отъездом в отелях снимает постельное белье и аккуратно складывает его стопкой.

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