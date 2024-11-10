«Апогей наступает, когда замечаешь, что кто-то косится на экран твоего смартфона» 14 10.11.2024, 10:41

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Что раздражает минчан в общественном транспорте.

Тысячи людей ежедневно пользуются общественным транспортом. С каждым годом автобусы и троллейбусы становятся комфортнее. Здесь тебе и кондиционеры, и электронное табло с расписанием, и чистенькие салоны, и оплата с помощью смартфона.

Но неизменным остается одно – хамское поведение пассажиров. Журналист Tochka.by поговорил с минчанами и узнал, какие персонажи автоматически попадают в их блэк-лист. Возможно, среди них вы узнаете и себя.

Раз, два, три, четыре – расставляем ноги шире

Анастасию бесит, когда пассажир в последний момент вскакивает с места и спешно расталкивает всех на своем пути, чтобы выйти из транспорта.

«Это уже просто надоело. Не понимаю, почему бы заранее не позаботиться о том, чтобы беспрепятственно покинуть автобус на нужной остановке», – сетует она.

Также собеседницу раздражают мужчины, которые считают своим долгом расставить ноги так широко, насколько это возможно. Таких пассажиров видели все мы, они нередко занимают сразу полтора места.

Еще девушке не нравится, когда кто-то наваливается на поручень так, что другой человек просто не может за него взяться.

«Ого, какая интересная переписка!»

Александр каждый день ездит на работу на трамвае и добавляет, что ему постоянно доставляют неудобства пассажиры, которые блокируют доступ к валидаторам: допустим, опираются на них спиной.

«Каждый раз приходится просить их отодвинуться, чтобы приложить свой проездной», – вздыхает минчанин.

Некоторые, по словам собеседника, на просьбу реагируют нормально, вежливо извиняются, но встречаются и те, кто отстраняется нехотя, будто делают одолжение.

Также Александра возмущает, когда горожане стоят у дверей несколько остановок подряд, препятствуя перемещению тех, кому надо выходить.

«Но апогей злости наступает, когда замечаешь, что кто-то косится на экран твоего смартфона», – усмехается мужчина.

Причем больше всего внимания, по наблюдениям Александра, приковывают к себе не сериалы или трансляции хоккейных матчей, а открытая переписка.

Рюкзаком по лицу

У Кристины есть машина, но иногда возникает необходимость прокатиться на общественном транспорте. И больше всего ее бесят граждане, которые в транспорте не снимают с плеч свои рюкзаки.

«Честно говоря, получить по лицу чьей-то сумкой – это меньшее, чего я хочу, когда захожу в вагон метро или салон автобуса», – поясняет девушка.

Чаще всего, как отмечает Кристина, с ранцами за плечами расстаться не могут дети, подростки и пожилые люди.

«А у тети Зины вчера был юбилей»

У Вадима другие претензии. Еще один потенциальный триггер – пассажиры, которые громко говорят с кем-то по телефону во время поездки. В такие моменты молодой человек всегда надевает наушники – искренне не понимает, зачем ему слушать, как отметила свой юбилей некая тетя Зина.

Еще Вадим начинает злиться, когда пассажиры ставят в проходе свои сумки. Это банально мешает пройти. А перепрыгивать через чужой багаж – последнее, чем хотелось бы заниматься в 08:00 по пути на работу.

«По ногам, по ногам синий трактор едет к нам»

Наталья пользуется наземным транспортом каждый день, и негативную реакцию у нее вызывают пассажиры, которые в переполненном вагоне или салоне автобуса не могут оторваться от своего смартфона.

«Хочешь пройти – обязательно заденешь гаджет и услышишь недовольные цоканья вслед. Еще, кстати, не люблю, когда те, кому нужно выходить не следующей остановке, лезут вглубь салона. Зачем эта бестолковая прогулка, если есть свободное место рядом с выходом?» – вопрошает девушка.

Также собеседница выделяет тех минчан, которые топчутся по ногам незнакомцев, когда проходят мимо. Причем, как отмечает Наталья, здесь речь не о переполненном транспорте, а банально о человеческом невежестве.

«Ты целуй меня везде»

Анастасия своим ответом удивляет больше всего. Рюкзаки и толпа у дверей – это, конечно, классика. Но что вы скажете об интиме? Настя не понимает страстных поцелуев в общественном транспорте.

Говорит, однажды довелось лицезреть, как молодой человек и девушка не отрывались друг от друга всю поездку. Признается, было очень некомфортно, будто врываешься к кому-то в спальню.

Плыл по городу запах винишка

Евгению больше всего бесит стойкий запах перегара в салоне. Особенно ярко ароматы проявляются в час пик, когда люди едут с работы домой. Иногда ситуацию немного спасает приятный парфюм какой-нибудь пассажирки.

Помимо вышеперечисленного, негативную реакцию у минчан могут вызывать пассажиры, которые лакомятся сильно пахнущей едой в салоне – например, шаурмой. Особенно это касается вечерних поездок – после работы живот и так отчаянно урчит.

Туда же жители столицы добавляют орущих на весь салон маленьких детей, а иногда и невоспитанных подростков.

Когда дело касается метро, многие еще сетуют на стоящих столбом граждан в левом ряду эскалатора. Помимо этого, минчан нередко бесит скорость передвижения людей на платформах: мол, ползут как улитки – приходится лавировать.

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