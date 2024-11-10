В Беларусь идет предзимье 1 10.11.2024, 10:49

4,312

Синоптики назвали дату, когда погода в Беларуси «окончательно испортится».

Белорусские синоптики спрогнозировали «переменчивую погоду» с 11 по 17 ноября. По их словам, осеннее тепло «постепенно уйдет» и погода «окончательно испортится». Какие осадки ждать жителям страны и на сколько опустится температура на следующей неделе?

По данным Белгидромета, в понедельник 11 ноября будет «преимущественно без осадков», только ночью в отдельных районах по северо-востоку страны могут быть небольшие дожди. Метеорологи предупредили о слабом тумане и гололеде.

Температура воздуха ночью составит от -4°С по юго-западу до +4°С по востоку. Днем столбик термометра не поднимется выше +2..+8°С.

Во вторник 12 ноября белорусам пообещали практически то же самое. Температура воздуха ночью — -4..+3°С, по юго-западу при прояснениях до -7°С. Днем — +2..+7°С.

Погоду на остальные дни недели раскрыл известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов. По его словам, в среду 13 ноября будет облачно, но без значительных осадков. Ночью и утром возможны слабый туман и гололед. Температура ночью составит от -2 до +2°C. В среду днем температура повысится до 3-6°C.

А вот во второй половине недели, 14-15 ноября, «ситуация изменится». Как заявил Рябов, погода «окончательно испортится» из-за активного циклона с запада. Ожидаются дождь и мокрый снег, усиление ветра и заметное похолодание.

«В Беларусь придет предзимье», — сказал специалист.

Ночью температура будет колебаться от -1 до +4 градусов. В четверг днем температура варьируется от +1°C на юго-востоке до +8°C на западе, а в пятницу ожидается похолодание до +3°C.

В конце недели 16-17 ноября, предварительно, станет еще холодней. Синоптик спрогнозировал облачную с прояснениями погоду, местами возможны кратковременные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами.

Ночью температура будет колебаться от -6 до -3°C. В середине дня в субботу – от -3 до 0°C, в воскресенье – около 0°C.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com