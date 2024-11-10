В Беларусь идет предзимье

В Беларусь идет предзимье1
- 10.11.2024, 10:49
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Синоптики назвали дату, когда погода в Беларуси «окончательно испортится».
Белорусские синоптики спрогнозировали «переменчивую погоду» с 11 по 17 ноября. По их словам, осеннее тепло «постепенно уйдет» и погода «окончательно испортится». Какие осадки ждать жителям страны и на сколько опустится температура на следующей неделе?
По данным Белгидромета, в понедельник 11 ноября будет «преимущественно без осадков», только ночью в отдельных районах по северо-востоку страны могут быть небольшие дожди. Метеорологи предупредили о слабом тумане и гололеде.
Температура воздуха ночью составит от -4°С по юго-западу до +4°С по востоку. Днем столбик термометра не поднимется выше +2..+8°С.
Во вторник 12 ноября белорусам пообещали практически то же самое. Температура воздуха ночью — -4..+3°С, по юго-западу при прояснениях до -7°С. Днем — +2..+7°С.
Погоду на остальные дни недели раскрыл известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов. По его словам, в среду 13 ноября будет облачно, но без значительных осадков. Ночью и утром возможны слабый туман и гололед. Температура ночью составит от -2 до +2°C. В среду днем температура повысится до 3-6°C.
А вот во второй половине недели, 14-15 ноября, «ситуация изменится». Как заявил Рябов, погода «окончательно испортится» из-за активного циклона с запада. Ожидаются дождь и мокрый снег, усиление ветра и заметное похолодание.
«В Беларусь придет предзимье», — сказал специалист.
Ночью температура будет колебаться от -1 до +4 градусов. В четверг днем температура варьируется от +1°C на юго-востоке до +8°C на западе, а в пятницу ожидается похолодание до +3°C.
В конце недели 16-17 ноября, предварительно, станет еще холодней. Синоптик спрогнозировал облачную с прояснениями погоду, местами возможны кратковременные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами.
Ночью температура будет колебаться от -6 до -3°C. В середине дня в субботу – от -3 до 0°C, в воскресенье – около 0°C.