Фундаментальная ложь Путина 6 Алексей Копытько

10.11.2024, 10:59

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Реальных вариантов всего два.

Фундаментальная ложь Путина на Валдае.

Целевая аудитория – в Европе (в частности – в Германии).

Путин утверждает: благосостояние Европы (Германии) было основано на дешевом российском газе и дешевом китайском труде, но по указке внешних злодеев (США) от первого отказались, от второго отказ в процессе – немцы стали жить хуже. И это только начало!

Путин сознательно опустил один тезис. Который описал товарищ Боррель.

По Боррелю, благосостояние Европы (Германии особенно) базировалось не на двух, а на трех китах: США платит за оборону, Россия поставляет дешевые углеводороды, Китай недорого производит.

Без оплаты за оборону, вся эта сказка моментально заканчивается.

Но товарищ Боррель также не был до конца точен, наверняка – сознательно.

Европа смогла инвестировать в социальные стандарты триллионы долларов только тогда, когда была разоружена Украина. Среди прочего, это дало возможность США снизить издержки до приемлемого уровня.

Европа затраты на оборону де-факто обнулила (за исключением здравомыслящих стран, типа Швеции), США смогли тянуть эту лямку, пока Россия занималась собой, а Украина радостно превращалась в аграрную сверхнедодержаву (чудом сохранив «Точки-У» и еще пару опций).

Но как только РФ начала беспорядочно «вставать с колен», идиллия закончилась.

Чтобы восстановить баланс, либо США должны на порядок увеличить затраты (на эту тему предельно ясно выразился товарищ Трамп), либо Европа должна взять свою часть издержек. У США помимо Европы, нарастает еще много всякой красоты в АТР, на Ближнем Востоке, в Африке и т.д.

И вот тут возникает вопрос потенциала Украины. Он может быть заигран либо за Европу (в двух ипостасях – члена коллективной обороны либо буфера за забором), либо за Россию.

У украинского народа есть ключевой жизненный интерес – чтобы не было войн на нашей территории, чтобы украинцы не умирали и могли накапливать ресурсы (человеческие, материальные, культурные). Чтобы в каждой семье были вещи от прапрабабушек/дедушек. Существовать в виде буфера за забором, где постоянно что-то горит, а задел предков обнуляется – это неприемлемый формат. Нация погибнет. История полна таких примеров.

Поэтому реальных вариантов, которые решают и наши вопросы, и европейские – всего два.

Первый. Нас пускают внутрь периметра, мы получаем сферу ответственности, часть общего ресурса и действуем в общих интересах как члены сообщества. Это дешевле и понятней.

Второй. Нас пускают на рынки, вооружают до зубов, финансируют в период восстановления, дополнительно мотивируя Россию санкциями. Когда мы встаем на ноги – платят за работу буфером. Это дороже и непонятней.

Альтернатива только одна: потенциал Украины постепенно уйдет на сторону России и будет применен против Европы.

Надежда на то, что в процессе перехода Украина сгорит, а Россия истощится – самообман. Ибо все, что сгорит, будет заполнено антиевропейским элементом.

Подтянутся «корейцы». «Махачкалу» устроят не только в Амстердаме. Миллион новых узбеков в год, о которых говорил Путин, тоже захотят получить шанс. И т.д.

Европа, которая не платит за свою оборону и не меняется для ответа на вызовы, будет разложена изнутри и смята извне. Об этом, пока еще толерантно, но уже пишут в официальных документах сами европейцы.

Однако есть иррациональный страх против очевидных решений. Путин на этом страхе играет и подсовывает неполную лживую картинку: вернитесь, я все прощу, заживем как прежде. Хотя десять минут назад – сигналя другой аудитории – говорил прямо противоположное: давайте сломаем этот гнилой порядок и выпотрошим слабовольных богатеньких буратин.

Если Украина проиграет или прекратит сопротивление сознательно, через 5-7 лет будет «Грузия», а через 10-15 лет – российско-украинско-белорусско-корейская-… армия постучится в двери. Чтобы вспомнить и рассыпанное зерно, и унижения на границе, и много чего еще…

Это не приговор. Мой оптимизм основан на том, что в Европе много людей все понимает и нам помогает. Иначе бы мы уже давно проиграли. Вопрос в том, когда они смогут взять руль и действовать в полную силу.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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