Более 30 БПЛА атаковали Москву: что известно о разрушениях 1 10.11.2024, 11:15

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Новые подробности.

10 ноября беспилотные летательные аппараты атаковали Москву. По словам городского головы города Сергея Собянина, российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 32 воздушные цели. Об этом он написал в своем Telegram, передает «Фокус».

«На данный момент уничтожено 32 беспилотника, которые летели на Москву», — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что российская ПВО якобы работала в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Российское издание Shot рассказало, что в результате падения обломков БПЛА на частный дом в селе Станово под Раменским, предварительно, пострадал один человек — у него зафиксированы ожоги. Также поврежден автомобиль, который стоял рядом с домом.

Зато губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в поселке Станово вспыхнули два дома после падения БПЛА.

«От обломков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации. Обязательно быстро оказываем всю необходимую помощь», — пояснил он.

В аэропорту Шереметьево введен план «Ковер». «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию сообщили о введении временных ограничений на работу аэропорта с 9:45 мск для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

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