«Когда вошла в стены факультета, почувствовала себя по-настоящему счастливой» 10.11.2024, 11:30

Белоруски рассказали, как сменили специальность во время учебы.

Издание «Сильные Новости» пообщалось с двумя белорусками, которые не побоялись накануне поступления или в студенчестве сменить специальность и ни разу об этом не пожалели. А еще бонус — советы от психолога, как принять важное решение и сообщить о нем близким, которые иногда очень категоричны в таких вопросах.

«Меня пугали, что я буду жалеть об этом до конца жизни»

Первую героиню зовут Екатерина. С самого детства казалось, что ее судьба предрешена: дедушка — хирург, бабушка и мама — окулисты, старшая сестра — дерматолог. То, что Катя продолжит династию, не сомневался, наверное, никто. К экзаменам девочка готовилась с шестого класса, ходила к репетиторам по химии и биологии.

«Зубрежка предметов не приносила никакого удовольствия. С самого детства мне твердили, что я буду доктором. Меня особо и не спрашивали, чего я хочу, чем мечтаю заниматься. Да я как-то и не рассматривала иные варианты. Смирилась, что буду врачом, а других специальностей как бы и не существует», — вспоминает Катя.

Переломный момент наступил, когда девушка перешла в 11-й класс. Тогда в школе появилась новая учительница по английскому языку. У Екатерины и до того были хорошие филологические способности, а тут рядом оказался человек, сумевший еще больше ее завлечь. Английский она делала с удовольствием, а когда дело доходило до предметов, по которым нужно сдавать экзамен, — сидела за учебниками чуть не плача. В какой-то момент она решила, что хочет изучать английский язык на серьезном уровне.

«На улице ноябрь. Я понимаю, что для подготовки к поступлению в иняз катастрофически мало времени — мои одноклассники начали готовиться год, а то и два назад. Еще четче понимаю, что, если накину на себя хомут под названием «медицина», потеряю лучшие годы своей жизни, зубря неинтересную для себя информацию, потом пойду работать, а это еще худшее бремя», — говорит Екатерина.

Собрав всю храбрость в кулак, о своем решении она сообщила семье. Эффект был как от разорвавшейся бомбы.

«Меня пугали, что буду жалеть до конца жизни, что это самая большая моя ошибка, что врач — престижная специальность, а языки я могу учить в качестве хобби. Неделю родители со мной не разговаривали, а потом начали оттаивать», — вспоминает Екатерина.

Следующие полгода для школьницы прошли в бешеном темпе: родители помогли найти и оплатили репетитора по английскому языку, к которому приходилось ездить по субботам, несколько раз в неделю заниматься на факультативе по истории. Девушка в итоге сдала экзамены относительно неплохо, учитывая, что на подготовку было всего полгода: около 90 баллов по русскому языку, 63 — по истории и 54 — по английскому. На бюджет не прошла, но родители оплатили ей учебу. Сейчас Екатерина работает в частной компании, занимается художественным переводом с английского, параллельно изучает немецкий и испанский языки, много путешествует и не жалеет о своем решении.

«Почувствовала себя по-настоящему счастливой»

С таким же сложным выбором когда-то столкнулась Татьяна. В 10-м классе она начала готовиться к поступлению на биофак. Тесты сдала успешно, и вот девушка — первокурсница. Но после месяца обучения поняла, что это совсем не то, чего она хотела.

«Пришло полнейшее разочарование. Я рисовала себе совершенно другие картинки: интересные экспедиции, лекции, какие-то опыты и исследования, а получила рутину и скуку на парах. Мотивация сразу упала на ноль. Я кое-как сдала сессии на первом курсе, совершенно не заморачиваясь по поводу оценок», — говорит Татьяна.

Девушка решила, что тратить свои ресурсы на нелюбимую учебу не станет, и забрала документы. Дома ее ждал скандал: родители винили в легкомысленности, пугали, что не будут содержать и ей придется до конца дней трудиться на неквалифицированной работе.

Но такой «план» Татьяну не устраивал: она решила, что в следующем году будет поступать на исторический факультет. Год готовилась по всемирной истории, истории Беларуси и белорусскому языку. Ее старания были вознаграждены — поступила на бюджет, на специальность о которой мечтала.

«Когда вошла в стены факультета, почувствовала себя по-настоящему счастливой. Первые несколько недель у меня была тревога — а не будет ли так, как в предыдущий раз, а что, если опять последует разочарование, что тогда делать? Но прошел месяц, второй, год. А вот уже и долгожданный диплом в руках», — вспоминает Татьяна.

Сейчас девушка учится в магистратуре, пишет научные работы и подрабатывает на кафедре. Работа со студентами дает ей огромный заряд энергии, а свое решение она называет самым правильным в жизни.

Комментарий психолога Ольги Лопахиной:

«Разочаровываться — это нормально. Не каждый вчерашний одиннадцатиклассник после школы может трезво и адекватно выбрать свой дальнейший путь. К тому же некоторые профессии в фильмах или сериалах рисуются не совсем такими, какие они есть в жизни.

Например, работа сотрудников милиции в кино — разгадывать загадки от хитроумных маньяков, разматывать клубки преступлений, красивые погони и перестрелки. А по факту иногда нужно возиться с семейными разборками, проводить профилактические беседы со злоупотребляющими алкоголем, искать пропавшие велосипеды или самокаты. И хоть эта работа не так романтична, она очень важна.

Если человек выбрал не ту специальность, но все равно решил строить карьеру в этой сфере, то вот как события развернутся дальше: нелюбимая работа, неудовлетворенность жизнью, отсутствие радости от похвалы, премий и карьерного роста.

Самая главная ошибка выпускника — выбирать профессию «за компанию» или идти куда-то по указке родителей. А вот на чем стоит сосредоточить внимание, как бы банально это не звучало, — на своих желаниях и возможностях. Полезно изучать рынок труда, узнать, какие специальности сейчас востребованы, какие навыки будут преимуществом».

Что делать, если уже поступили, успели разочароваться в выбранной специальности, а теперь о своем решении нужно как-то сообщить родителям? Вот несколько советов:

Подберите момент. Пусть это будет спокойная домашняя обстановка. Постарайтесь аргументировать свое решение, объяснить, почему забираете документы или переводитесь на другую специальность.

Говорите с точки зрения взрослого. Опишите план дальнейших действий: может, вы собираетесь работать, а может — пойдете на курсы или начнете с репетитором готовиться к поступлению. То, что у вас есть четкий план на жизнь, вселяет в родителей мысль, что это не спонтанное, а взвешенное решение.

Не поддавайтесь манипуляциям и давлению. Родители могут делать это не специально. Просто остаться на прежней специальности им кажется самым правильным, потому что это стабильно. Не ведитесь на провокации. Говорите только про себя и свои чувства, не обвиняйте родителей.

Подходите к выбору профессии основательно. Помните о мечте найти профессию, которая будет приносить радость и удовлетворение на протяжении всей карьеры.

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