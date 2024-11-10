Потеря чести Телеграм-канал «СерпомПо»

10.11.2024, 11:56

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Благодаря Путину, Лаврову и Шойгу Москва унижена.

Какой-то «старший советник Трампа» по имени Брайан Ланза объявил, положив ноги на стол, что «Крыма больше нет», имея в виду переговоры о достижении мира. Этот самый Ланза, как видно, плохо разбирается в происходящем, но сама по себе нагловатая формула настолько «резиновая», что может вместить что угодно – в том числе и сохранение нынешнего де-факто путинского контроля при отказе признавать его юридически.

Перед этим, Илон Маск – выдающий предприниматель и политический маргинал, «участвовал в беседе по телефону» еще одного маргинала – Трампа с президентом Зеленским.

Все это вызывает отвращение. Прежде всего то обстоятельство, что для разговора России и Украины в силу того, что учинили Путин, Лавров, Шойгу и другие в 2014-м и 24 февраля, требуются какие-то «посредники»: Эрдоган, арабы, Си, американский президент, Моди.

Поразительное «достижение» временщиков в российской власти.

В 1991 году две новые страны – Россия и Украина начинали свой путь. Каждой из стран сейчас – 33 года от роду, они в равном положении. В 1994-м наша страна гарантировала безопасность Украины (вместе с США и Великобританией) в Будапештском меморандуме. Второй пункт документа гласил:

«Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций».

Случившееся всем известно. Когда пропагандисты кричат, что Меморандум «не ратифицирован», а значит, не обязателен к исполнению, следует отметить, что это неважно. Потому что там, где Россия поставил подпись, дело чести соблюдать то, что подписано.

Но можно ли применить понятие «честь» к руководителям нашего государства? Оно из другой вселенной, это люди совершенно бесчестные, бессовестные. В их политических воззрениях «честь» не существует, как нечто реальное, заставляющее принимать решения. Благодаря Путину, Лаврову, Шойгу и другим понятия «честь» нет больше в российской политике.

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