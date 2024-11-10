Могут ли белорусы надолго оставить детей у бабушки? 10.11.2024, 12:05

Адвокат рассказал, как действуют органы опеки.

Нередкая ситуация: родители уехали за границу на заработки, а несовершеннолетний ребенок остался с бабушкой и дедушкой в Беларуси. Разрешено ли это и надо ли родителям уведомлять какие-либо органы об отъезде, «АиФ» рассказал адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев.

Не запрещено законом, если родители (законные представители ребенка) на время командировки, отпуска, нахождения в больнице и т.д. решают временно оставить ребенка у третьих лиц, в том числе у бабушки с дедушкой, поясняет адвокат.

При этом несут ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей законные представители, поэтому они решают, кому можно оставить ребенка на время и определяют продолжительность этого времени.

Свои полномочия на защиту прав и законных интересов детей родители подтверждают документами об отцовстве и материнстве — свидетельством о рождении ребенка, а также документом, удостоверяющим личность (ст. 73 КоБС). И передавать родительские полномочия нельзя, а представлять интересы детей перед третьими лицами по доверенности можно.

Чтобы законные представители несовершеннолетних детей в период своего отсутствия чувствовали себя спокойно, можно выдать доверенность на представление интересов ребенка в государственных органах и организациях (например, в поликлинике, в больнице, в школе, милиции, в органах опеки и др.)

От имени ребенка, не достигшего 14 лет, доверенность выдают родители (опекуны). Документ дает право представлять интересы детей перед третьими лицами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com