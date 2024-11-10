ВСУ шокировали россиян, пойдя в атаку на «неизвестных танках» в Курской области 10.11.2024, 12:15

иллюстративное фото

Украинские военные добились успеха и на Донбассе.

Силы обороны Украины недавно восстановили некоторые позиции в районе Северска и Покровска в Донецкой области, также ВСУ продолжают операцию в Курской области. Однако российские оккупанты имели незначительный успех у Покровска, а также Курахово и Кременной. Об этом говорится в сводке «Института изучения войны».

По данным аналитиков, в Курской области на главном «украинском плацдарме» 9 ноября продолжались бои, но не было подтвержденного продвижения в этом районе ни у одной из сторон.

Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что ВСУ используют «неизвестные танки» во время штурма российских позиций в Курской области.

Аналитики ISW добавляют, что ВСУ недавно восстановили утраченные позиции на севере Белогоровки (к северо-востоку от Северска).

В то же время российские силы провели наступательные операции в районе Верхнекаменского (к востоку от Северска) и Белогоровки 8 и 9 ноября.

В отчете ISW указано, что как украинские, так и российские войска продвинулись в районе Покровска. По данным геолокационных снимков от 31 октября и 9 ноября, аналитики определили, что ВСУ восстановили контроль над утраченными позициями к северу от Новогродовки, расположенной к юго-востоку от райцентра.

В то же время ссылаясь на дополнительные кадры, ISW отмечает, что оккупационная армия продвинулась вдоль трассы Е-50 (Донецк - Покровск) к северу от Селидово.

Российские войска провели также наступательные операции к северу от Курахово, в районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Берестков и Вознесенки; на востоке - вблизи Максимильяновки; на юге - в окрестностях Дальнего.

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