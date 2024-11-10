Полицейские в США нашли у iPhone 18 неожиданную особенность

Полицейские в США нашли у iPhone 18 неожиданную особенность4
- 10.11.2024, 12:21
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Причина этого явления пока неизвестна.
Американские полицейские сообщили, что некоторые iPhone, которые они изымают у преступников, стали неожиданно перезагружаться. Из-за этого их сложнее разблокировать. Об этом говорится в документе, который оказался в распоряжении портала 404 Media.
Причина перезагрузки пока неизвестна. Полицейские из Детройта предполагают, что это связано с новой функцией безопасности в iOS 18. Эта функция заставляет iPhone перезагружаться, если он долго не подключается к сотовой сети. После перезагрузки взломать устройство становится намного сложнее.
«Мы хотим обратить внимание на проблему перезагрузки iPhone примерно через 24 часа после отключения от сети», — заявили в документе. Пока Apple официально не подтвердила наличие такой функции в iOS 18.
В полицейской лаборатории хранилось несколько iPhone в режиме «после первой разблокировки» (AFU). Некоторые устройства находились в режиме полета, а одно хранили в клетке Фарадея для защиты от возможного удаленного доступа. Обычно такие смартфоны легче взломать, так как их уже разблокировали хотя бы раз. Однако после перезагрузки они возвращаются в состояние «до первой разблокировки», что значительно усложняет взлом.
В документе упомянуты три iPhone с iOS 18, которые доставили в лабораторию 3 октября. Полицейские считают, что при определенных условиях эти устройства могли взаимодействовать с другими iPhone, находящимися в режиме AFU. Это взаимодействие, возможно, и провоцировало перезагрузку при длительном отсутствии связи. Кроме того, не исключено, что такая проблема могла возникнуть и с личными телефонами сотрудников лаборатории.
В документе также даны рекомендации: изолировать iPhone в режиме AFU, чтобы избежать взаимодействия с другими устройствами на iOS 18, и проверить все хранящиеся телефоны на случай самопроизвольной перезагрузки.