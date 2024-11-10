закрыть
10 ноября 2024, воскресенье, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В аэропорту Мариуполя поразили ПВО россиян

2
  • 10.11.2024, 12:27
  • 1,826
В аэропорту Мариуполя поразили ПВО россиян
Иллюстративное фото

Прогремело по меньшей мере четыре взрыва.

В ночь на 10 ноября во временно оккупированном Мариуполе атаковали место базирования расчетов ПВО. Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам в городе прозвучало не менее 4 взрывов.

«Ночью с 23:00 было атаковано место базирования расчетов ПВО по линии аэропорт Мариуполя - село Бердянское... После срабатывания ПВО врага зафиксирован пожар в районе аэропорта», - написал Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что предварительно поразили один из расчетов российской системы ПВО. Сейчас украинские партизаны собирают информацию о точных последствиях прилетов.

«На утро данные в состоянии уточнения «на земле» - детали позже», - пообещал Андрющенко.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина