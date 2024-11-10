В аэропорту Мариуполя поразили ПВО россиян 2 10.11.2024, 12:27

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Иллюстративное фото

Прогремело по меньшей мере четыре взрыва.

В ночь на 10 ноября во временно оккупированном Мариуполе атаковали место базирования расчетов ПВО. Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам в городе прозвучало не менее 4 взрывов.

«Ночью с 23:00 было атаковано место базирования расчетов ПВО по линии аэропорт Мариуполя - село Бердянское... После срабатывания ПВО врага зафиксирован пожар в районе аэропорта», - написал Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что предварительно поразили один из расчетов российской системы ПВО. Сейчас украинские партизаны собирают информацию о точных последствиях прилетов.

«На утро данные в состоянии уточнения «на земле» - детали позже», - пообещал Андрющенко.

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