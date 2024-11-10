WSJ: Воюющие за РФ солдаты из КНДР не видели современного оружия 3 10.11.2024, 12:45

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Они будут нести большие потери.

Военнослужащие из Северной Кореи, прибывшие в Россию для участия в войне против Украины, называют наемниками, пушечным мясом и второсортными. Однако их бывшие коллеги и военные эксперты из других стран утверждают, что на самом деле многие из этих солдат готовы сражаться до смерти, поскольку это их шанс вырваться из мрачных условий в родной стране.

По специфике воспитания они могут продемонстрировать в бою крайне высокую мотивацию, даже воюя вдали от дома и за незнакомое дело. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, где рассказывают о культе вождя у северокорейских солдат, не видевших современного оружия.

Издание привело историю бывшего военного армии КНДР 28-летнего Рю Сон Хена. Он говорит, что ему не сложно представлять, что сейчас могут думать тысячи его соотечественников, которых отправили в РФ, потому что недавно он был одним из них.

В 2019 году мужчина пересек корейскую демилитаризованную зону и выбрался на свободу, что является редкой удачей для жителя Северной Кореи.

«У него был образ, отражающий многих недавно отправленных в РФ северокорейских солдат: молодой, недокормленный и слепой к внешнему миру. Прежде чем он решил убежать, Рю помнит, как солдатом переставлял кирпичи на строительных площадках и дрожал от мороза на улице, когда стоял на страже. Он ел мягкий рис, смешанный с кукурузой. Мясо было праздничным угощением», – говорится в публикации.

С его рассказа журналисты указали, что большинство северокорейских солдат имеют похожую мотивацию: им с раннего возраста внушают, что они должны пожертвовать всем ради верховного лидера, без колебаний.

«Развертывание войск будет рассматриваться как возможность всей жизни принести деньги и славу режиму Ким Чен Ына. Погибающие становятся героями. Выживающие возвращаются героями», – отмечает издание.

В то же время там подчеркивают, что даже лучшие войска КНДР не имеют современного оборудования и ресурсов. Полковник спецназначения армии США в отставке Дэвид Максвелл рассказал, что многие северокорейские солдаты, даже спецназовцы, проводят большую часть времени на сельскохозяйственных или строительных работах.

«Подготовка северокорейских сил специального назначения производит высокодисциплинированных солдат с высокой лояльностью, часто готовых идти на крайний риск с ограниченным снаряжением», – подчеркнул он.

При этом в армии Ким Чен Ына спецназ занимает особое место: таких бойцов лучше кормят и они проходят более интенсивную подготовку по методам проникновения, разрушения инфраструктуры и убийств.

Годами государственное телевидение КНДР показывало кадры подготовки солдат, на которых они разбивают лампочки голыми руками, или гнут металлические прутья. В Пхеньяне утверждали, что каждый спецназовец «эквивалентен 100 вражеским солдатам».

Со своей стороны бывший спецназовец КНДР Ли Хен Сын рассказал WSJ, что во время таких тренировок обязательно было ежедневное посещение занятий по идеологической подготовке, на которых повторялись лозунги о готовности умереть за верховного лидера.

«Они могут быть принесены в жертву, не добившись особых результатов в войнах, но они не посмеют усомниться в приказе лидера отправиться в Россию», – объяснил он мотивацию своих соотечественников.

Но по словам бывшего генерал-майора южнокорейской армии Банг Чон Квана, из-за языкового барьера и незнания местности потенциальная роль солдат КНДР в России сводится к роли пехоты.

«Они будут нести большие потери, потому что маловероятно, что Россия предоставит им современное оборудование или разведданные», – считает он.

В то же время эти бывшие военные КНДР рассказали WSJ, что многие солдаты сочтут риск оправданным, поскольку заграничная командировка повышает статус в стране, что даст им доступ к престижным должностям.

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