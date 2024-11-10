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В укромном месте под Минском найдена необычная дача

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  • 10.11.2024, 12:53
  • 2,796
В укромном месте под Минском найдена необычная дача

Там можно жить даже зимой.

Если внимательно рассматривать окрестности Минска на спутниковой карте, то можно найти очень укромные локации, о которых большинство не разу и не слышало. Меж тем, там иногда продаются весьма любопытные объекты недвижимости. Вот, например, такой, как в 39 километрах от МКАД, среди леса, рядом со Смолевичами, пишет realt.by.

СТ «Зодиак-Ворот» случайно найти не получится — находится среди леса, в 10 км от съезда от М1, причем километр нужно проехать по лесной дорожке. Товарищество здесь вполне современное, с большими участками, оградой по периметру, видеонаблюдением и воротами на въезде. Асфальтированная дорога ведет практически до самого дома и зимой очищается от снега.

Дом в этом дачном поселке построен в 2023 году. От дачи у него только название, а по факту это полноценное загородное жилье, где можно жить постоянно. Стены из газосиликата, фундамент свайно-ростверковый, на крыше — мягкая черепица. Окна энергоэффективные, в ПВХ и алюминиевом профиле.

Общая площадь — 217,3 м2. В доме два уровня, есть гараж.

На первом этаже находятся гостиная-кухня с выходом на террасу, гостевая комната, раздельный санузел.

На втором — мастер-спальня, детская спальня, совмещенный санузел, кабинет и бильярдная комната.

На полах плитка и ламинат. Стены первого этажа отделаны декоративной штукатуркой, второго — обшиты деревом. Санузлы облицованы плиткой.

Водоснабжение из собственной скважины, канализация местная. Отопление — электрическое. Ввод электричества выполнен отдельной подземной линией напрямую от ТП, есть возможность установить зарядную станцию для авто. Имеется и мощный камин на дровах.

Участок почти 10 соток, с газоном и дорожками из тротуарной плитки, огорожен.

За этот дом-дачу в уединенном месте просят 153 000 долларов.

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