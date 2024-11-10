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Силы обороны Украины поразили склады с боеприпасами в Брянской области РФ

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  • 10.11.2024, 13:01
  • 1,742
Силы обороны Украины поразили склады с боеприпасами в Брянской области РФ

В результате атаки возник пожар с детонацией.

Силы обороны Украины поразили склады с боеприпасами в Брянской области. В результате атаки возник пожар с детонацией.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В ночь на 10 ноября Силы беспилотных систем вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области.

По данным Генштаба ВСУ, зафиксировано по меньшей мере восемь взрывов. Возникло минимум два возгорания на территории воинской части, также есть признаки детонации.

По состоянию на 6:00 на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются.

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