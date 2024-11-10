The Times: Трамп собирает вокруг себя союзников-миллиардеров 2 10.11.2024, 13:25

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Чтобы обеспечить обещанный им «золотой век».

Во время выступления после победы на выборах Дональд Трамп отдельно упомянул в своей благодарности миллиардера Илона Маска, назвав его «супергением», и отметив, что США «должны защищать таких людей».

Как пишет The Times, в то же время представители сектора высоких технологий, которые ранее оставались в стороне от предвыборной кампании, уже поспешили поздравить Трампа с победой, в частности, основатель Мета Марк Цукерберг, босс Apple Тим Кук и глава Google Сундар Пичаи.

Как отмечает Times, Маск - лишь один из группы инвесторов, руководителей и миллиардеров из Кремниевой долины, которые займут главные позиции либо в кабинете Трампа, либо в качестве фоновых помощников.

Что известно о возможных сторонниках Трампа

Так, помимо Маска, избранный президент может обратиться к целой плеяде технарей, готовых обеспечить обещанный им «золотой век». Среди них - Джо Лонсдейл, миллиардер, венчурный капиталист и соучредитель компании Palantir, разработчика программного обеспечения для западных шпионских агентств. Лонсдейл создал и помогал финансировать America PAC - организацию, через которую Маск направлял деньги на свою предвыборную кампанию.

В вопросах внешней политики Трамп может привлечь на свою сторону еще одного миллиардера-венчурного капиталиста - 52-летнего Дэвида Сакса - члена «мафии PayPal», группы руководителей, которые пришли к власти и огромному богатству после продажи финтех-гиганта компании eBay.

Как пишет The Times, Сакс является ярым критиком «военно-промышленного комплекса» в Вашингтоне. Он выступал за скорейшее прекращение войны в Украине и умиротворение Владимира Путина, а также заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан дал бы Трампу «отличный совет».

Кроме того, в сфере криптовалют Трамп может привлечь Баладжи Шринивасана, бывшего руководителя и инвестора Coinbase, который ранее заявлял, что экономика США «не настоящая», и предсказал, что единственным оплотом против неизбежной финансовой катастрофы будет биткоин.

Он также предложил план масштабного публичного расследования внутренней работы «глубинного государства» - государственной бюрократии, которая, как утверждается, тайно манипулирует системой в своих собственных целях. По мнению Шринивасана, результатом расследования может стать закрытие целых правительственных учреждений.

Последняя фигура, которую может привлечь Трамп - это Палмер Лаки, 32-летний миллиардер, глава стартапа Anduril Industries, который самостоятельно создает беспилотники и оружейные системы с искусственным интеллектом, а затем продает их Пентагону. Ожидается, что он не будет играть роль в правительстве, но Anduril может стать альтернативой традиционным военным подрядчикам, которые полагаются на контракты «затраты плюс», которые оплачиваются тем больше, чем дольше разрабатывается новая система вооружений.

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