«Вашингтон» разгромно победил «Сент-Луис», Протас отметился голевой передачей 10.11.2024, 13:33

Команда белоруса забросила в ворота соперника восемь шайб.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях разгромил «Сент-Луис Блюз» со счетом 8:1, пишет belarushockey.com.

В составе столичной команды белорусский форвард Алексей Протас играл на правом фланге первого звена. Его партнерами стали Александр Овечкин и Дилан Строум.

На 28-й минуте Протас ассистировал Овечкину при заброшенной шайбе.

В итоге Протас провел на льду 15:37 (из них 1:19 в меньшинстве), набрал 1 (0+1) очко, провел 1 силовой прием и заработал показатель полезности «+1».

В сезоне у Протаса 14 игр, 13 (5+8) очков, показатель полезности «+7», 4 минуты штрафа.

«Вашингтон» с 20 очками в 14 играх занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Сент-Луис» с 14 очками в 15 матчах идет на 12-м месте Западной конференции.

Следующий матч «Кэпиталз» проведут 14 ноября дома против «Торонто». «Блюз» на родном льду 14 ноября сыграют с «Каролины».

Сент-Луис – Вашингтон – 1:8 (1:1, 0:2, 0:5)

0:1 – 1 Макмайкл (Чикран)

1:1 – 7 Перунович (Кайру, Кессел)

1:2 – 27 Овечкин (Строум, Протас)

1:3 – 30 Чикран (Уилсон, Дюбуа)

1:4 – 42 Овечкин (Уилсон, Строум)

1:5 – 43 Сандин (Манджипани, Сгарбосса)

1:6 – 50 Макмайкл (Карлсон, Строум)

1:7 – 55 Сгарбосса (Фегервары, Манджипани)

1:8 – 56 Дьюхэйм (Рэддиш, Карлсон)

Вратари: Биннингтон 19/27 – Томпсон 24/25.

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