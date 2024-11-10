У Путина возникла новая серьезная проблема

У Путина возникла новая серьезная проблема1
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 10.11.2024, 13:57
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В феврале может произойти конфуз.
Возвращение Трампа в Белый дом поставит перед Путиным еще одну серьезную проблему: что делать с образом главного врага и Всемирного зла?
При Байдене было просто: «демократическая партия сатанистов»и «безумец во главе», но Трамп-то условно «свой» и «в самом расцвете сил».
Что делать, когда «договориться с Трампом за 3 дня» не выйдет и придется «совершать жест доброй воли»?
Опять разводить руками и говорить, что «меня обманули»? Как-то совсем несерьезно.
Списывать все на длинные руки Сороса? Банально.
Обвинить «внутреннюю пятую колонну»? Так всех извели.
Заявить, что Трамп тоже сошел с ума и не отдает отчет своим действиям? Перебор даже для Кремля.
И не могли эти американцы Харрис выбрать! Как бы все было легко и просто…
Теперь же нужно заранее продумывать и готовить методички, чтобы в феврале не произошел конфуз.
Впрочем, зная лень и беспечность представителей путинского режима делать этого они, конечно, не станут, надеясь на привычное «авось».
Телеграм-канал «Запретное мнение»