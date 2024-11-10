закрыть
10 ноября 2024, воскресенье, 14:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Путина возникла новая серьезная проблема

1
  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 10.11.2024, 13:57
  • 1,478
У Путина возникла новая серьезная проблема

В феврале может произойти конфуз.

Возвращение Трампа в Белый дом поставит перед Путиным еще одну серьезную проблему: что делать с образом главного врага и Всемирного зла?

При Байдене было просто: «демократическая партия сатанистов»и «безумец во главе», но Трамп-то условно «свой» и «в самом расцвете сил».

Что делать, когда «договориться с Трампом за 3 дня» не выйдет и придется «совершать жест доброй воли»?

Опять разводить руками и говорить, что «меня обманули»? Как-то совсем несерьезно.

Списывать все на длинные руки Сороса? Банально.

Обвинить «внутреннюю пятую колонну»? Так всех извели.

Заявить, что Трамп тоже сошел с ума и не отдает отчет своим действиям? Перебор даже для Кремля.

И не могли эти американцы Харрис выбрать! Как бы все было легко и просто…

Теперь же нужно заранее продумывать и готовить методички, чтобы в феврале не произошел конфуз.

Впрочем, зная лень и беспечность представителей путинского режима делать этого они, конечно, не станут, надеясь на привычное «авось».

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина