«При Трампе этого не будет»7
- 10.11.2024, 14:13
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Политик-республиканец рассказал о важных принципах нового главы Белого дома.
Политика Дональда Трампа может повлиять на ситуацию в Украине. Будущий глава США в своей предвыборной кампании утверждал, что ему удастся прекратить российско-украинскую войну. Мнения в обществе разделились, ведь лидер республиканцев довольно непредсказуем.
Общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал «24 Каналу», что, по данным последних опросов, 63% американцев за поддержку Украины до полноценной победы. Он подчеркнул, что и республиканцы, и демократы также убеждены, что США должны выделять военную помощь на нужды ВСУ.
Борис Пинкус считает, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский имеют много общего, ведь никто не ожидал, что они получат такие успехи в политике. Однако есть и отличие – лидер республиканцев непредсказуем.
«Зеленский не может быть таким, ведь он выражает потребности украинского народа», – отметил он.
Пинкус напомнил, что президент Украины недавно встречался с будущим главой США. После этого Трамп сказал, что много нового узнал о войне в Украине и назвал Зеленского непоколебимым.
«И самое главное, на чем он отметил – если и будет соглашение с Россией, то она никогда не повлияет на национальные интересы Украины. Этим все сказано», – отметил он.
Член Республиканской партии подчеркнул, что Трамп выполняет свои обещания. Он, по его мнению, не сдаст ни одного клочка украинской земли.
«Трамп не имеет права, ведь это не по-американски и противоречит национальным интересам. Враги США могут воспринять любые уступки в отношении России как разрешение на свои преступления», – заметил Борис Пинкус.
Он считает, если Трамп не даст отпор российской агрессии на территории Украины, то Китай или Северная Корея также захотят претендовать на чужие земли.