В Москве внезапно скончался 40-летний пресс-секретарь Шамана и Киркорова

В Москве внезапно скончался 40-летний пресс-секретарь Шамана и Киркорова9
- 10.11.2024, 14:21
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Он неожиданно «начал задыхаться».
В Москве скончался 40-летний пиарщик Антон Коробков-Землянский. Ранее Антон Коробков-Землянский делал проекты для различных российских телеканалов, был пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года стал представителем певца Шамана. Выступал за войну с Украиной.
По данным телеграм-каналов, в субботу вечером 40-летний Антон Коробков-Землянский «вдруг стал задыхаться».
Врачи, приехавшие на вызов, констатировали смерть. Причина смерти устанавливается.