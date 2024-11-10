В Москве внезапно скончался 40-летний пресс-секретарь Шамана и Киркорова 9 10.11.2024, 14:21

6,252

Антон Коробков-Землянский

Он неожиданно «начал задыхаться».

В Москве скончался 40-летний пиарщик Антон Коробков-Землянский. Ранее Антон Коробков-Землянский делал проекты для различных российских телеканалов, был пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года стал представителем певца Шамана. Выступал за войну с Украиной.

По данным телеграм-каналов, в субботу вечером 40-летний Антон Коробков-Землянский «вдруг стал задыхаться».

Врачи, приехавшие на вызов, констатировали смерть. Причина смерти устанавливается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com