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В Москве внезапно скончался 40-летний пресс-секретарь Шамана и Киркорова

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  • 10.11.2024, 14:21
  • 6,252
В Москве внезапно скончался 40-летний пресс-секретарь Шамана и Киркорова
Антон Коробков-Землянский

Он неожиданно «начал задыхаться».

В Москве скончался 40-летний пиарщик Антон Коробков-Землянский. Ранее Антон Коробков-Землянский делал проекты для различных российских телеканалов, был пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года стал представителем певца Шамана. Выступал за войну с Украиной.

По данным телеграм-каналов, в субботу вечером 40-летний Антон Коробков-Землянский «вдруг стал задыхаться».

Врачи, приехавшие на вызов, констатировали смерть. Причина смерти устанавливается.

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