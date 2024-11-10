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В Беларусь придут холодные массы с полярных широт

  • 10.11.2024, 14:29
  • 3,062
В Беларусь придут холодные массы с полярных широт

Какой будет погода на следующей неделе.

Синоптик Дмитрий Рябов предупредил об ухудшении погоды с 11 по 17 ноября.

Согласно прогнозу синоптиков, с 11 по 17 ноября в стране ожидается переменчивая погода: осеннее тепло постепенно уйдет, и его сменят северные ветра. Вместо теплого атлантического воздуха придут холодные массы из полярных широт.

В начале недели погоду будет определять антициклон с центром над центральными регионами России. Ожидается облачная погода без осадков, местами возможен туман.

Понедельник, 11 ноября, ночью ожидается от -1 до +5°C, днем +6…+9°C. Во вторник, 12 ноября, температура днём до +8°C.

В середине недели осадков не ожидается. В ночное и утреннее время возможен слабый туман, гололед. В среду, 13 ноября, ночью ожидается от -2 до +2 градусов, а днем — от 3 до 6 со знаком плюс.

Во второй половине недели погода в Беларуси окончательно испортится: будут осадки в разных формах, усиление ветра, похолодает.

Ветер прогнозируется западный и северо-западный, иногда порывистый. В четверг, 14 ноября, в ночное время будет от +1 градуса по юго-востоку и до +8 градусов по западу. В пятницу, 15 ноября, прогнозируется похолодание до +3 градусов.

В конце недели в стране ожидается похолодание. В некоторых районах вероятны кратковременные осадки в виде снега, а также мокрого снега. В субботу, 16 ноября, ночью прогнозируется от -6 до -3 градусов. Днем температура воздуха составит от -3 до 0 градусов.

В воскресенье, 17 ноября, будет около 0 градусов.

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