Россияне готовят наемников из Африки и Кубы на полигоне в Крыму

Россияне готовят наемников из Африки и Кубы на полигоне в Крыму3
- 10.11.2024, 14:37
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Партизаны проникли на объект и выяснили детали.
РФ готовит наемников из Африки и Кубы в Крыму для войны в Украине. От ударов ВСУ оккупанты защищают их детьми из «Юнармии».
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
«В ходе постоянной разведки агенты «АТЕШ» выяснили, что на полигоне «Казачий» в Гагаринском районе Севастополя российские военные обучают наемников из африканских стран и Кубы», - говорится в сообщении.
Полигон, по данным партизан, принадлежит 810-й бригаде морской пехоты.
«Периодически фиксируется прибытие военных грузовиков, которые доставляют на полигон людей с внешностью, нетипичной для местных жителей», - отмечают в «АТЕШ».
Более того, на том же полигоне время от времени проходят стрельбы для подростков из «Юнармии».
«Рашисты используют детей как живой щит, пытаясь защитить своих военных и наемников от ударов Сил обороны Украины», - добавили партизаны.