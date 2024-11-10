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Россияне готовят наемников из Африки и Кубы на полигоне в Крыму

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  • 10.11.2024, 14:37
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Россияне готовят наемников из Африки и Кубы на полигоне в Крыму

Партизаны проникли на объект и выяснили детали.

РФ готовит наемников из Африки и Кубы в Крыму для войны в Украине. От ударов ВСУ оккупанты защищают их детьми из «Юнармии».

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«В ходе постоянной разведки агенты «АТЕШ» выяснили, что на полигоне «Казачий» в Гагаринском районе Севастополя российские военные обучают наемников из африканских стран и Кубы», - говорится в сообщении.

Полигон, по данным партизан, принадлежит 810-й бригаде морской пехоты.

«Периодически фиксируется прибытие военных грузовиков, которые доставляют на полигон людей с внешностью, нетипичной для местных жителей», - отмечают в «АТЕШ».

Более того, на том же полигоне время от времени проходят стрельбы для подростков из «Юнармии».

«Рашисты используют детей как живой щит, пытаясь защитить своих военных и наемников от ударов Сил обороны Украины», - добавили партизаны.

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